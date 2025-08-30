یک خانم ۶۰ ساله نیشابوری که به داخل چاهی حدودا ۱۰ متری سقوط کرده بود، توسط تیم نجات سازمان آتش نشانی به سلامت خارج شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: حوالی ساعت ۱۰ و ۲۱ دقیقه روز جمعه ۷ شهریور و در پی تماس با سامانه ۱۲۵ مبنی بر سقوط یک خانم به درون چاهی متروکه در داخل یک باغ قدیمی، بلافاصله نجاتگران ایستگاه شهید صدیقی به محل اعزام شدند.

ابوالفضل اسدی افزود: نجاتگران آتش نشان پس از رسیدن به منطقه خیابان رسالت غربی و بررسی موقعیت حادثه بلافاصله با نصب سه پایه نجات و ابزار مخصوص به داخل چاه رفتند و این خانم را نجات دادند.

او ادامه داد: این خانم که در حین جمع آوری میوه به داخل چاه افتاده بود، آسیب جدی ندیده و فقط دچار مصدومیت جزئی شده است که در ادامه عملیات تحویل ماموران اورژانس پیش بیمارستانی شد.