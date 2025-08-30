برنامه‌های «روستا دوستا»، با معرفی جاذبه‌های گردشگری روستای چنار در آباده، «خانواده مبارک» با موضوع تربیت بدون تنبیه، «عصر صبا»، با موضوع پیوند مردم و دولت و «دوراهی»، با حکاکی و تذهیب روی سنگ‌های قیمتی، امروز از رادیو صبا پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه روستاگردی «روستا روستا»، این هفته عازم استان فارس می‌شود و مخاطبان را با جاذبه‌های گردشگری روستای چنار در شهرستان آباده آشنا می کند.

این روستا به دلیل داشتن جاذبه‌های طبیعی و تاریخی فراوان، از جمله باغ‌های سرسبز، سه رشته قنات تاریخی، طبیعت بکر، قلعه‌ها و خانه‌های قدیمی، و درخت چنار ۹۰۰ ساله، به عنوان یکی از روستا‌های هدف گردشگری شناخته شده است.

روستای چنار با این ویژگی‌ها به مکانی جذاب برای جذب مسافران و دوستداران طبیعت تبدیل شده است. در این برنامه، شنوندگان با زیبایی‌های طبیعی و فرهنگ غنی این روستا آشنا خواهند شد و فرصتی برای شناخت بهتر این منطقه تاریخی و گردشگری پیدا می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در «روستا دوستا» با چالش‌ها و سوالاتی مرتبط با جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی روستای چنار رو‌به‌رو می‌شوند تا تجربه‌ای شنیداری غنی و دلنشین داشته باشند.

برنامه «روستا دوستا»، به تهیه‌کنندگی نازنین حاج سیف‌الله و با اجرای مهدی پر، ساعت ۱۵ پخش می‌شود.

برنامه «خانواده مبارک»، امروز با محوریت تربیت فرزندان بدون تنبیه پخش می شود و راهکار‌های مؤثر و مهربانانه برای ایجاد ارتباطی سالم و مثبت با کودکان را به مخاطبان ارائه می‌کند

این برنامه با رویکردی آموزنده و در قالب نمایش رادیویی طنز، نکات کلیدی و چالش‌های والدین در مواجهه با رفتار‌های کودکان را به شیوه‌ای جذاب و قابل فهم برای شنوندگان بازگو می‌کند.

در این قسمت، با فضایی گرم و صمیمی، راهکار‌هایی جایگزین تنبیه فیزیکی و کلامی معرفی می‌شود که به والدین کمک می‌کند تا با صبر، همدلی و ارتباط مؤثر، فرزندان خود را در مسیر رشد و یادگیری همراهی کنند. «خانواده مبارک» با بهره‌گیری از دیالوگ‌های طنزآمیز و موقعیت‌های نمایشی، اهمیت ایجاد محیطی امن و حمایتگر برای کودکان را به مخاطبان یادآوری می‌کند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی نوید جولایی، نویسندگی معصومه پاکروان و با اجرای ارسلان جولایی، هر شنبه ساعت ۱۱:۳۰، پخش می شود.

برنامه «عصر صبا»، امروز با موضوع «پیوند مردم و دولت»، به بررسی میزان رضایت مردم از خدمات دولت و مسئولین می‌پردازد و دستاورد‌های ایران را مرور می‌کند. این برنامه فرصتی برای شنوندگان فراهم می‌کند تا نظرات و تجربیات خود را درباره خدمات ارائه شده به اشتراک بگذارند

این برنامه با هدف ایجاد فضایی تعاملی و آگاهی‌بخش، از شنوندگان دعوت می‌کند تا درباره خدمات مختلف دولت و مسئولین نظر دهند و دستاورد‌های کشور را مورد بحث قرار دهند.

در این قسمت از «عصر صبا»، موضوعاتی مانند کیفیت خدمات عمومی، طرح های عمرانی، بهبود زیرساخت‌ها، خدمات بهداشتی و درمانی و دیگر حوزه‌های مرتبط با عملکرد دولت بررسی خواهد شد. همچنین، شنوندگان می‌توانند از طریق تماس تلفنی و پیامک، دیدگاه‌ها و تجربیات خود را با برنامه در میان بگذارند و در گفت‌وگویی صمیمانه شرکت کنند.

برنامه «عصر صبا» با هدف ایجاد فضایی دوستانه و آموزنده، تلاش می‌کند تا با بررسی نظرات مردم، تصویری واقعی‌تر از عملکرد دولت ارائه دهد و به تقویت پیوند میان مردم و مسئولین کمک کند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی محمد حسین خسروجردی و اجرای شیوا رضایی زاده، هر روز ساعت ۱۸، پخش می‌شود.

برنامه پرمخاطب «دوراهی»، این هفته با موضوع حکاکی و تذهیب روی سنگ‌های قیمتی پخش می شود و به بررسی نکات ظریف و هنری این دو هنر سنتی می‌پردازد.

«دوراهی» به عنوان یکی از برنامه‌های آموزشی و سرگرم‌کننده رادیو، با هدف آشنایی مخاطبان با هنر‌های اصیل ایرانی، به موضوع حکاکی و تذهیب روی سنگ‌های قیمتی اختصاص یافته است. در این برنامه، نکات کلیدی و تکنیک‌های مهم در زمینه حکاکی دقیق و ظریف روی سنگ‌های قیمتی و همچنین هنر تذهیب که به زیباسازی و تزئین آثار هنری می‌پردازد، بررسی می‌شود.

این برنامه در قالب بخش‌های متنوع، به معرفی ابزارها، روش‌ها و نکات فنی این دو هنر می‌پردازد و شنوندگان می‌توانند با ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۰۱۰۵۵ سوالات و نظرات خود را مطرح کنند و در این گفت‌و‌گو مشارکت داشته باشند.

آشنایی با هنر‌های سنتی مانند حکاکی و تذهیب نه تنها به حفظ میراث فرهنگی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان مهارتی ارزشمند در بازار هنر و صنایع دستی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

«دوراهی»، هر روز ساعت ۱۱ به تهیه‌کنندگی رضا عزتی و با اجرای مهدی پر، پخش می‌شود.