به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار‌های مهم کارلوس آلکاراس مرد شماره دو جهان در سه دست و با نتایج ۶ – ۲، ۶ – ۴ و ۶ – ۰ بر لوچانو داردری از ایتالیا غلبه کرد، نواک جوکوویچ از صربستان ۳ – ۱ بر کامرون نوری از انگلیس غلبه کرد، تیلر فریتز از آمریکا با همین نتیجه ژروم کیم از سوئیس را شکست داد، بن شلتون از آمریکا در حالی که برابر آدریان مانارینو از فرانسه به تساوی ۲ – ۲ رسیده بود به علت مصدومیت کناره گیری کرد و فرانسیس تیافو آمریکایی برابر یان لنارد اشتروف از آلمان مغلوب شد.