کیفیت هوای کلانشهر مشهد، امروز، شنبه با افزایش حجم آلاینده گرد و غبار، در شرایط «ناسالم» برای گروه‌های حساس و کودکان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۷ و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۱۸ بیانگر آلودگی هوا برای گروه‌های حساس، کودکان و بیماران قلبی و عروقی است.

سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای مناطق «ساختمان، وحدت، خیام جنوبی و شهید مفتح» در شرایط «بسیار ناسالم» آلودگی قرار دارد، اضافه کرد: شاخص کیفیت هوا در ۱۹ منطقه دیگر در شرایط «ناسالم» است.

او ادامه داد: بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

محمودی با تاکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی، از شهروندان مشهدی خواست تا با کاهش رفت و آمد‌های غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند.