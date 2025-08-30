پخش زنده
در جلسه شورای آموزش و پرورش طارم سفلی که با حضور نماینده ولی فقیه برگزار شد، ظرفیتهای بالای انسانی و چالشهای موجود در حوزههای راه و آموزش این منطقه بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجتالاسلام والمسلمین حسین مظفری نماینده ولی فقیه در استان در این جلسه، طارم سفلی را برخوردار از ظرفیتهای طبیعی و انسانی بیشماری دانست.
وی افزود: مهمترین ثمره منطقه، جوانان شجاع و برومندی هستند که تقدیم انقلاب کردهاند.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری وجود بیش از ۲ هزار جانباز و ایثارگر را یکی از مهمترین شاخصههای منطقه طارم سفلی برشمرد.
نماینده ولی فقیه در استان همچنین با اشاره به نقشههای شوم جبهه استکبار گفت: دشمن خوابهای شومی را برای ایران اسلامی دیده بود که با درایت و هوشمندی ملت و رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری خنثی شد.
فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم اظهار داشت: ظرفیت انسانی بالای منطقه طارم سفلی، ظرفیت ویژهای در توسعه همهجانبه استان است.
وی با اشاره به کمبودها و مشکلات منطقه، تصریح کرد: عقبماندگیها و کمبودهای منطقه طارم در حوزه راه، باعث بروز مشکلاتی برای اهالی بهویژه معلمان شده است.
محمدبیگی همچنین به تحقق ۲ و نیم میلیون مترمکعب حقآبه شاهرود اشاره کرد و خواستار شهرستان شدن طارم سفلی شد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک، مختلط بودن مدارس منطقه طارم را نیز از دیگر چالشهای منطقه عنوان کرد.
مرتضی کشاورز کلهر، سرپرست بخشداری طارم سفلی، هم اظهار امیدواری کرد که با پیگیریهای مسئولان، بهویژه حجتالاسلام والمسلمین مظفری و خانم محمدبیگی، تمام مشکلات منطقه رفع شود.