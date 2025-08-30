آزادی ۴۶۰ زندانی جرائم غیرعمد در لرستان
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: با کمک خیران و گذشت شکات، ۴۶۰ زندانی جرایم غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛حجتالاسلام سعید شهواری با اشاره به آثار حقوقی،قانونی و قضایی ا صلح و سازش بر جامعه گفت:در قالب پویش «به عشق امام حسین (ع) میبخشم» و با کمک و مساعدت خیران ،صاحبان حق و شکات خصوصی، شرایطی مهیا شد که زندانیان جرائم غیرعمد و زندانیان دارای شاکی خصوصی در استان از موهبت آزادی برخوردار شوند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: از ابتدای امسال تا کنون ، ۴۱ هزار و ۹۶۳ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شده که با تلاش کارکنان این شوراها و گذشت طرفین پرونده، ۱۹ هزار و ۴۹۸ پرونده معادل ۴۸ درصد کل پروندهها به صلح و سازش ختم شده است.
حجتالاسلام شهواری بیان کرد: با تلاش مسئولان قضایی استان، صلحیاران، ریش سفیدان و بزرگان طوایف لرستان، از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۱ پرونده قصاص با سازش ختم شده است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان افزود: همچنین با کمک خیران و گذشت شکات، ۴۶۰ زندانی جرایم غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.
حجتالاسلام شهواری بیان کرد: با بهرهگیری از ریشسفیدان، صلح یاران و متنفذین و با استفاده از ظرفیت قومی قبیلهای و پیوندهای مستحکم اجتماعی بین مردم، از ابتدای سال جاری ۲۳ پرونده نزاع دسته جمعی با صلح و سازش مختومه شده است.
رئیس شورای قضایی لرستان تاکید کرد: مسئولان قضایی استان همواره در تلاش هستند تا با استفاده از ظرفیتهای موجود و کمک مردم، پروندهها را خارج از روال قضایی به سازش منتهی کنند تا از ورود پروندهها به محاکم جلوگیری شود.