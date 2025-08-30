به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گروه میراث‌فرهنگی انجمن ایران‌شناسی به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. این گروه با هدف شناخت، حفاظت و ترویج میراث‌فرهنگی کشور، آماده همکاری با کارشناسان و فرهیختگان این حوزه است.

محمدعلی عزت‌زاده، عضو هیئت‌مدیره و دبیر انجمن ایران‌شناسی گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های انجمن علمی ایران‌شناسی، ترویج دانش ایران‌شناسی در ایران و جهان است. این دانش، میان‌رشته‌ای بوده و شاخه‌های مختلفی از علوم انسانی را در بر می‌گیرد. فرهنگ، یکی از اصلی‌ترین این شاخه‌هاست و میراث‌فرهنگی، بارزترین نمود آن محسوب می‌شود. این میراث در قالب ملموس و ناملموس طبقه‌بندی شده و بسیاری از آن‌ها در فهرست ملی و جهانی به ثبت رسیده‌اند.

او با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از میراث‌فرهنگی افزود: با توجه به گستردگی و تنوع آثار فرهنگی، حفاظت کامل آن‌ها از توان دولت خارج است و نیازمند مشارکت عمومی و ارتقای دانش و آگاهی در این زمینه است. از همین رو، این گروه با هدف آموزش و اطلاع‌رسانی در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی تشکیل شده است.

عزت‌زاده درباره ساختار گروه‌های علمی اظهار کرد: هر گروه علمی دارای مدیری متخصص در حوزه مربوطه است و برای امور اجرایی، یک دبیر از میان اعضا انتخاب می‌شود. مدیریت گروه میراث‌فرهنگی بر عهده محمدمهدی کلانتری، دانش‌آموخته رشته مرمت و معماری، و دبیر پویش حفاظت از بافت‌های تاریخی در شهرهای مختلف ایران است. دبیر این گروه نیز ماندانا خرم، دانش‌آموخته رشته ایران‌شناسی و از اعضای فعال انجمن، هستند که نقش مهمی در ارتباط‌گیری و تأسیس این گروه داشته‌اند.

عضو هیئت‌مدیره و دبیر انجمن ایران‌شناسی درباره نحوه عضویت در گروه بیان کرد: فعالیت در گروه میراث‌فرهنگی منوط به عضویت در انجمن ایران‌شناسی است. از متخصصان و علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم ابتدا عضو انجمن شوند و سپس در گروه مشارکت داشته باشند.

همچنین محمدمهدی کلانتری، مدیر گروه میراث‌فرهنگی انجمن ایران‌شناسی، درباره پیشینه فعالیت‌های این گروه به میراث‌آریا گفت: در شهریور سال گذشته، سفری به همراه محمود جعفری دهقی، رئیس انجمن، و محمدعلی عزت‌زاده به شهر دهق داشتیم که نقطه آغاز فعالیت‌های این گروه بود. در این سفر، از مسجد جامع دهق، خانه سلطانیه و کوه باستانی کافره بازدید کردیم و گزارش‌هایی تهیه و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. همچنین نشستی با همکاری گروه تاریخ و باستان‌شناسی خانه اندیشمندان برگزار شد که با استقبال خوبی مواجه شد. با این حال، فعالیت رسمی گروه از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است.

در پایان، ماندانا خرم شقاقی، با سابقه فعالیت در حوزه میراث‌فرهنگی، به میراث‌آریا گفت: میراث‌فرهنگی یکی از ارکان هویتی جامعه امروز ماست و بی‌توجهی به آن، چالش‌هایی در سایر حوزه‌ها به‌دنبال خواهد داشت. خوشبختانه در سال‌های اخیر، با تلاش فعالان، خبرنگاران و کارشناسان، دغدغه‌مندی نسبت به این حوزه افزایش یافته است. این گروه نیز با برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های آموزشی، در جهت ارتقای آگاهی عمومی و پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و دغدغه‌های مخاطبان گام برخواهد داشت.

علاقه‌مندان خارج از انجمن می‌توانند برای عضویت و همکاری با گروه، به کانال انجمن در تلگرام مراجعه کنند.