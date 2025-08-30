به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت:تاکنون ۴ هزار دز واکسن در داروخانه های استان تامین شده است.

کیانی افزود: این واکسن به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر مانند کودکان بالای شش ماه، سالمندان، زنان باردار، بیماران دیابتی، قلبی و ریوی و همچنین افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند توصیه می‌شود.

وی بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا را از ابتدای شهریور تا نیمه آبان‌ دانست و گفت: ایمنی بدن حدود دو هفته پس از تزریق واکسن ایجاد می‌شود، بنابراین تزریق به‌موقع اهمیت زیادی دارد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت:عوارض خفیف پس از تزریق مانند درد یا قرمزی محل تزریق، تب خفیف، سردرد، خستگی، تهوع یا درد عضلانی ممکن است دیده شود که معمولاً پس از چند روز برطرف می‌شود.

کیانی افزود: همشهریان می‌توانند برای دریافت واکسن به داروخانه‌های تحت پوشش دانشگاه مراجعه کنند.