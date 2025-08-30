پخش زنده
سخنگوی شهرداری تهران تاکید کرد : شهرداری پایتخت با استفاده از منابع داخلی خود بیش از ۵ هزار دستگاه اتوبوس جدید برقی و دیزلی خریداری کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عبدالمطهر محمدخانی با اشاره به تلاشهای شهرداری برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی گفت: شهرداری تهران، فراتر از وظایف قانونی خود به منظور بهبود شرایط حمل و نقل عمومی و طی همراهی با وزارت کشور در نوسازی ناوگان حملونقل عمومی با استفاده از منابع داخلی خود بیش از ۵ هزار دستگاه اتوبوس جدید برقی و دیزلی خریداری کرده است.
وی افزود طی دوره ششم مدیریت شهری، بیش از هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس تاکنون به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت اضافه شده که رکوردی بیسابقه در تاریخ شهرداری تهران به حساب میآید.
سخنگوی شهرداری تصریح کرد: در زمینه واگنهای مترو نیز مدیریت شهری با اختصاص بخشی از منابع مالی، پرداخت حدود ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد خرید ۶۳۰ دستگاه واگن را تسهیل کرده و پیگیریهای لازم در راستای تسریع پروژه را انجام میدهد.
محمدخانی با اشاره به اینکه پیشپرداخت ۳۰۳ میلیون دلاری برای قرارداد خرید ۱۷۷۰ دستگاه واگن مترو برای ایران توسط بانک مرکزی تامین شده و سهم تهران در این قرارداد ۷۹۱ دستگاه واگن است ، افزود: در صورت تامین کامل منابع، این واگنها به زودی وارد ناوگان مترو خواهند شد، البته شهرداری امسال نیمی از بودجه خود را به توسعه حملونقل عمومی اختصاص داده است.