به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در این مرحله هزار و ۸۰ دانش‌آموز منتخب مقطع متوسطه اول از شهرستان‌های مختلف استان حضور خواهند داشت و در قالب برنامه‌های متنوع مهارتی، توانمندی‌های فردی و اجتماعی آنان تقویت می‌شود.

مرتضوی افزود: در نخستین روز این رویداد و همزمان با هفته دولت، ۱۳۰ دانش‌آموز و مربی از شهرستان بیرجند در قالب ۱۰ تیم در اردوگاه شهید بهشتی نوفرست شرکت کردند و با اجرای چالش‌هایی همچون یخ‌شکن، عملیات نجات و طراحی بوم مسائل مدرسه و محل زندگی، مهارت‌های تفکر انتقادی و حل مسئله را تمرین کردند.

وی با اشاره به برگزاری این اردو با همکاری بنیاد علوی و اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: در پایان، دانش‌آموزان برگزیده برای حضور در اردوی کشوری اعزام خواهند شد.

این رویداد علاوه بر ایجاد فرصت یادگیری عملی، با شبکه‌سازی میان دانش‌آموزان زمینه تقویت روحیه مشارکت‌جویی و مسئولیت‌پذیری را فراهم می‌کند.