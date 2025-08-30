پخش زنده
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهار گفت: با مشارکت خیرین و مردم، ۲۸ کلاس درس جدید تا آغاز سال تحصیلی آینده در شهرستان بهار افتتاح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسین فیضاللهی افزود: پروژههای عمرانی متعددی از جمله مدرسه ۱۲ کلاسه «علیزاده»، پروژه «فرهنگیان» با مشارکت خیر نیکوکار حاج خیرالله اسدی، مدرسه ۷ کلاسه سیمین و پروژه ۴ کلاسه روستای پرلوک به همراه سالن ورزشی، تا مهرماه آماده بهرهبرداری خواهند بود.
وی افزود: همچنین در قالب «پروژه مهر»، تمامی آموزشگاهها و ۵۰۰ کلاس درس شهرستان تعمیر، تجهیز و برای استقبال از ۱۴ هزار دانشآموز آماده شدهاند.
فیضاللهی با اشاره به جذب نیرو از طریق آزمون ماده ۲۸، از ورود ۳۹ معلم جدید تا آبانماه خبر داد و تأکید کرد: در سال تحصیلی پیش رو هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد ماند.
وی همچنین از آغاز طرح "توانمندسازی معلمان" با حضور نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از فرهنگیان، اجرای ثبتنام بر اساس کروکی محل سکونت، تعیین شهریه مدارس هیئتامنایی بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش، و هدایت تحصیلی دانشآموزان به رشتههای مهارتی مطابق با سیاستهای کلان کشور خبر داد.