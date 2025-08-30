پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی استان قزوین از پایداری جو و آسمان صاف و آفتابی در روزهای پیش رو خبر داد و اعلام کرد که دمای هوا نیز تغییر محسوسی نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی، کارشناس هواشناسی، اعلام کرد: خروجی مدلهای هواشناسی نشاندهنده وضعیت جوی پایدار در روزهای آینده است و آسمان منطقه صاف و آفتابی پیشبینی میشود.
وی افزود: برای روزهای دوشنبه و سهشنبه، وزش بادهای شمالی را شاهد خواهیم بود که این پدیده در شهرهای کوهین، تاکستان و بوئینزهرا نسبت به سایر مناطق استان نمود بیشتری خواهد داشت.
بهروزی در خصوص نوسانات دمایی نیز توضیح داد: در حالی که تغییرات دمایی جزئی را تجربه خواهیم کرد، اما در مجموع تغییرات محسوس دمایی رخ نخواهد داد.
این کارشناس هواشناسی همچنین اشاره کرد که دیروز، بیشینه دمای شهر قزوین به ۳۵ درجه رسید و پیشبینی میشود که بیشینه دمای قزوین برای امروز شنبه نیز بین ۳۵ تا ۳۶ درجه باشد.