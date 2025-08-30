پخش زنده
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی از امکان خرید کتابهای درسی و فرصت ویرایش و اصلاح سفارشها برای دانشآموزان تا ۳۰ شهریور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمد علویتبار به فرصت دانشآموزان برای ثبت سفارش کتابهای درسی اشاره کرد و گفت: دانشآموزان تا ۳۰ شهریور فرصت دارند با مراجعه به پایگاه irtextbook.ir، خرید کتابهای درسی خود را انجام دهند.
وی افزود: لازم به تاکید است که ثبت سفارس کتابهای درسی برای دانشآموزان منوط به ثبتنام در مدرسه است.
علویتبار گفت: نزدیک به یک میلیون و هفتصد هزار دانشآموز همچنان در سامانه، ثبت سفارش کتابهای درسی خود را انجام ندادهاند که انتظار میرود تا پایان شهریورماه این مهم انجام گیرد.
وی افزود: دانشآموزانی که به هر دلیلی از جمله جابهجایی پایه و مواردی از این قبیل نیاز به اصلاح سفارش داشته باشند، تا پایان شهریور فرصت ویرایش وجود خواهد داشت.
عضو شورای مدیران سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در ارتباط با توزیع کتابهای درسی گفت: توزیع کتاب از شانزدهم شهریورماه از منطقه به مدرسه انجام شده و متعاقب آن دانشآموزان میتوانند با هماهنگی مدرسه کتابهای خود را تحویل بگیرند.
وی در ارتباط با انتشار خبری مبنی بر افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت کتابهای درسی تصریح کرد: این خبر را کاملا تکذیب میکنیم و قطعا صحت ندارد، میزان افزایش کتابهای درسی در سال جاری حداکثر ۶۰ درصد است.