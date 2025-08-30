پخش زنده
کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان با اجلاسیه شهدای پشتیبانی آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان در رشت آغاز به کار کرد.
سرهنگ ملک علیپور رییس ستاد کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان گفت: اجلاسیه شهدای پشتیبانی دومین کنگره سرداران، امیران و ۸ هزار شهید استان گیلان و چهارمین یادواره ۱۱۰ شهید آماد و پشتیبانی استان گیلان هم اکنون در باغ موزه دفاع مقدس گیلان در رشت آغاز شد.
این کنگره تا ۱۷ شهریور ادامه دارد و در این مدت اجلاسیههای مختلفی برگزار خواهد شد.