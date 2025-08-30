به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ گاز رسانی به ۲ روستا، بهسازی و مقاوم سازی ۵۰ واحد مسکن روستایی، اجرای طرح هادی ۳ روستا، آسفالت روستای گوله گوله و کلنگ زنی مجتمع بوم گردی، خدماتی، تفریحی و گردشگری از جمله طرح‌هایی بودند که با حضور نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس و رییس سازمان بازرسی استان و مسؤلان شهرستانی افتتاح شد.

برای افتتاح و بهره برداری طرح‌های یاد شده ۳۷۷ میلیارد ریال هزینه پرداخت شده است.

با حضور حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی، روح الله محبوبی رییس سازمان بازرسی استان، امام جمعه تکاب، فرماندار و اعضای شورای تأمین و امام جمعه اهل تسنن تکاب ۳ طرح آسفالت معابر روستایی، بهسازی و مقاوم سازی ۵۰ واحد مسکن روستایی، ۲ طرح گاز رسانی روستایی، کلنگ زنی مجتمع بوم گردی، خدماتی، تفریحی و گردشگری و آسفالت ۶۰ کیلومتر راه روستایی در تکاب آغاز شد.

حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر بهره برداری از طرح‌های یاد شده عملیات احداث فاضلاب شهری، حل مشکل زمین‌های اوقافی، توسعه فاز دوم معدن طلای زرشوران و بهسازی و آسفالت مسیر تکاب تخت سلیمان و دندی و میاندوآب، شاهیندژ و تکاب هم با اعتبار ۲۵۰۰ میلیارد تومانی اخذ شده توسط نماینده شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ حاصل شده است.

حجت الاسلام میرزایی افزود: در راستای خدمت به مردم نجیب روستا‌های شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ مقدار ۱۵۰۰ تن قیر از مدیر عامل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دریافت شده که بصورت مساوی بین دو شهرستان تقسیم خواهد شد.

وی گفت: با گاز رسانی به دو روستای سخت گذر چهار طاق و ساریجالو ۱۸۳ خانوار در این روستا‌ها از نعمت گاز برخوردار شدند.

حجت الاسلام میرزایی سپس از سردخانه ۳۰۰۰ تنی راکد شهرستان بازدید و نسبت به فعال سازی آن با مساعدت دستگاه‌های ذیربط تأکید نموده و گفت: خوشبختانه این سردخانه پس از رکود ۲۵ ساله احیا و بزودی فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

بازدید از واحد بوجاری حبوبات و غله در تکاب و عملیات آسفالت راه روستای گوله گوله از دیگر برنامه‌های نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در این شهرستان بود.