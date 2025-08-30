هم‌زمان با روزهای هفته دولت، خط لوله ۴۵۵ کیلومتری انتقال فرآورده بندرعباس-رفسنجان با دستور رئیس جمهور افتتاح و بهره‌برداری از آن به شکل رسمی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، خط لوله انتقال فرآورده بندرعباس-رفسنجان، با سرمایه‌گذاری حدود ۴۰۰ میلیون یورو، شامل ۴۵۵ کیلومتر خط لوله ۲۶ اینچ، ۳ تلمبه‌خانه، یک پایانه ذخیره‌سازی، حدود ۱۰۰ کیلومتر خط انتقال نیرو و ۳ پست برق احداث شده که امروز و در مرحله نخست از ظرفیت ۱۳ میلیون لیتر انتقال فرآورده توسط این خط لوله به شکل رسمی بهره‌برداری شده و تا پایان سال این ظرفیت به ۴۸ میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت.

با بهره‌برداری کامل از این خط لوله، از تردد روزانه ۱۶۰۰ دستگاه نفت‌کش جلوگیری می‌شود که باعث صرفه‌جویی ۶ هزار میلیارد تومان مصرف