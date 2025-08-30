به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احمد قیومی با اشاره به افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، از تمهیدات گسترده این شرکت برای خدمت‌رسانی بهتر به دانش‌آموزان، دانشجویان و شهروندان خبر داد.

وی افزود: طی سه‌ماه نخست امسال، ۷۰ دستگاه اتوبوس دیزلی جدید تولید داخل با همکاری شرکت‌های عقاب‌افشان و اسنا به ناوگان تهران افزوده شده‌اند؛ از این تعداد ۵۰ دستگاه از طریق قرارداد با عقاب‌افشان و ۲۰ دستگاه از طریق قرارداد با اسنا تأمین شده‌اند.

قیومی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تلاش جدی برای تقویت ناوگان پاک اشاره کرد و افزود: ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی جدید در مسیر ترخیص و دریافت قرار دارند و در تلاش هستیم از ابتدای مهرماه فعالیت خود را در تهران آغاز کنند. با ورود این اتوبوس‌ها به پایتخت، شمار اتوبوس‌های برقی فعال در تهران به ۳۹۰ دستگاه افزایش خواهد یافت.

وی تأکید کرد: ناوگان اتوبوسرانی پایتخت در دوره ششم رشدی سه‌برابری را تجربه کرده است و این اقدامات به‌ویژه نوسازی و واردات اتوبوس‌های برقی نشان‌دهنده توجه ویژه شهرداری و شورای شهر به نیاز‌های جامعه در زمینه حمل و نقل پاک و قابل‌اعتماد است.