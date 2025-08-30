برنامه «خشت اول»، با موضوع اصول و روش‌های نوین تربیتی، «سایه روشن تاریخ»، با موضوع بازخوانی رویداد‌های سرنوشت‌ساز، «کتاب فرهنگ»، با موضوع بررسی کتاب‌های امام موسی صدر و «مستند فرهنگ»، با روایتی از زندگی شهید فریدون عباسی دوانی، دانشمند هسته‌ای کشورمان، از رادیو فرهنگ پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه رادیویی «خشت اول»، با تهیه‌کنندگی مریم یوسفی‌پور، شنبه‌ها ساعت ۱۲:۳۰، پخش می‌شود و دریچه‌ای نو به سوی مباحث حیاتی روانشناسی مرتبط با تربیت فرزندان و هوش اقتصادی خانواده‌ها می‌گشاید. این برنامه که با رویکردی عمیق و کاربردی طراحی شده است، قصد دارد گامی موثر در توانمندسازی والدین برای مواجهه با چالش‌های تربیتی عصر حاضر بردارد.

«خشت اول» با گرد هم آوردن جمعی از کارشناسان برجسته و روانشناسان مجرب به گفتگویی سازنده و روشنگرانه درباره اصول و روش‌های نوین تربیتی می‌پردازد. این گفت‌و‌گو‌ها نه تنها بر پایه یافته‌های علمی روز دنیا استوار است، بلکه با ظرافت و دقت، با فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی ما تلفیق می‌شود. هدف این است که راهکار‌هایی بومی، عملی و در عین حال جهانی برای تربیت نسلی موفق و بالنده ارائه شود. برنامه از طرح صرف مسائل تئوری پرهیز کرده و با ارائه مصادیق و مثال‌های عینی، به دنبال ایجاد ارتباطی ملموس با دغدغه‌های روزمره خانواده‌هاست.

هدف اصلی «خشت اول» آشنایی والدین با اصول صحیح تربیت و روش‌های نوین تربیتی است. اما این آشنایی تنها آغاز راه است. برنامه می‌کوشد تا والدین را به سمت یافتن راه و رسم تربیت فرزندانشان با رویکرد‌های علمی، هوشمندانه و مبتنی بر ارزش‌های اصیل ایرانی-اسلامی هدایت کند. از تربیت عاطفی و اجتماعی گرفته تا پرورش خلاقیت و هوش اقتصادی در کودکان و نوجوانان.

برنامه «سایه‌روشن تاریخ»، با رویکردی نو به زوایای پنهان تاریخ، موضوعات سرنوشت‌ساز و شخصیت‌های تاثیرگذار، به کندوکاو در اعماق رویداد‌های گذشته می‌پردازد. این برنامه با بهره‌گیری از روایت‌های مستند و تحلیل‌های کارشناسی، و تبیین بخش‌های کمتر دیده‌شده تاریخ معاصر پخش می‌شود.

در «سایه‌روشن تاریخ» امروز، محمد ساجدی با رویکردی تحلیلی-روایی در بخش «قراردادها» به بررسی جنگ سرد پردازد.

«نقطه‌های پنهان»، بخشی دیگر از برنامه است که به یکی از پرالتهاب‌ترین رویداد‌های قرن بیستم، یعنی «جنگ‌های داخلی اسپانیا» می‌پرداز و این جنگ‌ها که بازتابی از کشمکش‌های ایدئولوژیک جهانی بودند، با تحلیلی دقیق و موشکافانه واکاوی خواهند شد.

در ادامه، دکترین نیکیتا خروشچف رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی، اختصاص دارد. این دکترین که تاثیر بسزایی در شکل‌گیری سیاست‌های بین‌المللی دوره خود داشت، به طور کامل در بخشی با عنوان «معماری قدرت» معرفی وبررسی می‌شود. همچنین یکی از تلخ‌ترین و مهم‌ترین حوادث تاریخ انقلاب اسلامی واقعه هشت شهریور و انفجار دفتر نخست وزیری در «پشت پرده اکنون» تحلیل می‌شود.

در بخش «پهلوی به روایت تاریخ» نیز درباره کنسرسیوم نفتی پهلوی صحبت می‌شود و ناگفته‌ها و زوایای پنهان این قرارداد و تاثیر آن بر صنعت نفت ایران و مناسبات سیاسی دوران پهلوی، در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بخش پایانی برنامه «آقای خبرنگار» است که به مصاحبه محمد ساجدی با شهید رجایی اختصاص دارد.

برنامه «سایه‌روشن تاریخ»، تلاش دارد با بهره‌گیری از روایت‌های مستند و تحلیل‌های کارشناسی، بخش‌های کمتر دیده‌شده تاریخ معاصر را برای مخاطب امروز روشن و ملموس سازد.

این برنانه شنبه‌ها ساعت ۱۸ از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به تهیه کنندگی یلدا احتشامی و گویندگی فاطمه اسحاق تبار روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می شود.

برنامه «کتاب فرهنگ»، در شنبه‌های تاریخی این برنامه با موضوع «بررسی کتاب‌های امام موسی صدر»، پخش می‌شود. این برنامه فرصتی مغتنم برای آشنایی عمیق‌تر با اندیشه‌ها و آثار یکی از برجسته‌ترین متفکران و رهبران دینی معاصر، امام موسی صدر، فراهم می‌آورد.

در این برنامه نگین خواجه نصیر گوینده برنامه با احمد ابوحمزه عضو هیئت علمی دانشگاه درباره کتاب‌های امام موسی صدر گفت‌و‌گو می‌کند. این گفت‌و‌گو به بررسی زوایای مختلف فکری و مبانی نظری آثار امام موسی صدر اختصاص دارد.

امام موسی صدر در ۳ شهریور سال ۱۳۵۷ به دعوت معمر قذافی وارد لیبی شد و در روز ۹ شهریور ربوده شد در آستانه سالروز ربایش وی کتاب‌های «دین در جهان امروز»، «جنبش امل آغاز مقاومت» و «ادیان در خدمت انسان» از امام موسی صدر در این برنامه معرفی می‌شوند و درباره این کتاب‌ها با زهرا ادیب مسئول کتابخانه مرکز اسناد فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر گفت‌و‌گو می‌شود. تا ابعاد پنهان و کمتر شناخته شده این کتاب‌ها را برای شنوندگان آشکار سازد.

پیشخوان کتاب با معرفی تازه‌های نشر و اخبار کتاب، یک نویسنده یک کتاب؛ معرفی امام موسی صدر، تدارک بخشی گزارشی توسط حمیرا فراتی با موضوع امام موسی صدر از نگاه دیگران که به بررسی دیدگاه‌ها و نظرات شخصیت‌های مختلف درباره ایشان می‌پردازد و گزارش هادی اسدی از کتابخانه‌ها و کتابدار‌ها همچنین تاریخ گچ و تخته سیاه، به روایت اقبال قاسمی پویا از دیگر بخش‌های برنامه «کتاب فرهنگ» است.

برنامه «کتاب فرهنگ»، ساعت ۲۰ تا ۲۱ به تهیه کنندگی معصومه سادات علوی نکو، گویندگی نگین خواجه نصیر و هماهنگی ثریا رستمی، روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می شود.

برنامه «مستند فرهنگ»، با روایتی شنیدنی از زندگی پربار و فعالیت‌های شهید فریدون عباسی دوانی به تهیه‌کنندگی معصومه فراهانی، پخش می‌شود و ابعاد مختلف زندگی این شهید والامقام را از تولد تا شهادت بررسی می‌کند.

شهید فریدون عباسی دوانی، متولد ۱۷ شهریور سال ۱۳۳۷ در آبادان و اصالتاً اهل دوان کازرون استان فارس، شخصیتی چند وجهی بود که در طول عمر پربرکت خود، نقش‌های برجسته‌ای در عرصه‌های علمی، نظامی و سیاسی ایفا کرد. او پس از فارغ‌التحصیلی در رشته فیزیک هسته‌ای از دانشگاه شیراز در سال ۱۳۶۳ و اخذ دکترا از دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۶۶، مدرک دکترای مهندسی هسته‌ای را نیز از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۱ کسب کرد.

زندگی شهید عباسی از همان دوران دانشجویی با مبارزه علیه رژیم ستم‌شاهی آغاز شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود سن کم، تجربیات او در جهاد سازندگی فارس، مسیری روشن برای حضور فعالش در صحنه‌های انقلاب گشود. او از ابتدای انقلاب به عضویت سپاه پاسداران درآمد و در دوران دفاع مقدس، در کنار بزرگانی، چون شهید جهان‌آرا، در خط مقدم جبهه‌های خوزستان حضور داشت. مسئولیت پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی استان فارس در منطقه و شرکت در عملیات‌های مختلف، گواه دیگری بر مجاهدت‌های بی‌دریغ اوست.

از سال ۱۳۷۲، دکتر عباسی به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه امام حسین (ع) مشغول به کار شد و سپس ریاست این دانشکده را بر عهده گرفت. خدمات علمی برجسته او به کشور، در سال ۱۳۸۶ مورد تقدیر قرار گرفت و از سوی رئیس‌جمهور وقت، احمدی‌نژاد، به عنوان استاد نمونه کشوری برگزیده شد. وی همچنین عضو شورای مرکزی انجمن هسته‌ای ایران بود.

در هشتم آذرماه ۱۳۸۹، عباسی به همراه همسرش مورد سوءقصد و ترور قرار گرفت و مجروح شد، اتفاقی که در همان روز به شهادت مجید شهریاری، دیگر دانشمند هسته‌ای کشورمان، منجر شد. اما این حادثه، خللی در اراده او برای خدمت به کشور ایجاد نکرد. در بهمن ماه همان سال، به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب شد و نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز کشور ایفا کرد.

شهید عباسی در سال‌های اخیر نیز به خدمتگزاری ادامه داد. در نهایت، در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماینده مردم کازرون و کوه‌چنار در استان فارس، با رای مردم، ریاست کمیسیون انرژی مجلس را بر عهده گرفت و تا آخرین لحظات عمر پربارش در خدمت مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.

شهید فریدون عباسی دوانی این دانشمند برجسته، مجاهد فی‌سبیل‌الله و خادم مردم، در نخستین ساعات ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به منزلش، به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به جمع یاران شهیدش پیوست.

«مستند فرهنگ»، ساعت ۱۴:۳۰ از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می شود.