رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز از عقد تفاهمنامه همکاری میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و دانشگاه شهید چمران اهواز، برای تبدیل بنای تاریخی سهگوش (دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی) به خانه خلاق دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیحسین حسین زاده، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، در حاشیه برپایی نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت گفت : عقد تفاهمنامه همکاری میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و دانشگاه شهید چمران اهواز، برای تبدیل بنای تاریخی سهگوش به خانۀ خلاق دانشگاه ، از دستاوردهای مهم این دانشگاه است که با فعالیت شرکتهای دانشبنیان در این مرکز، زمینه توسعه هرچه بیشتر دانشگاه فراهم خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی (سه گوش)، نماد علم و دانش خوزستان است افزود: احیای این مجموعه تاریخی در آستانه هفتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز، با جدیت در دستور کار دانشگاه است. همچنین این تفاهمنامه به امضای سیدمحمدجواد صدریمهر، دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان در ساماندهی و توسعه زیرساختهای زیست بوم نوآوری و دکتر خداپناه، معاون اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه به نمایندگی از رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز رسید.
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه همکاری مشترک برای راهاندازی مرکز نوآوری و خانه خلاق دانشگاه شهید چمران اهواز گفت : موضوع اصلی این تفاهمنامه در راستای توسعه فناوریهای پیشرفته در حوزه فناوری، آموزش نیروی متخصص و حمایت از استارتآپها و پروژههای صنتعی با بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاهی و همکاری بخش خصوصی، جذب و مشارکت شرکتهای صنعتی و دانشبنیان بزرگ استان در حوزه صنایع خلاق و نوآور است.
حسین زاده با اشاره به سفر یک روزه حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهوری به استان خوزستان و بازدید از ساختمان سه گوش گفت: در جریان این سفر، تفاهمنامه اولیه بازسازی ساختمان دانشکده قدیم ادبیات و زبانهای خارجه (سهگوش) میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، استانداری خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز، منعقد شد.
وی افزود : اکنون که در آستانه هفتادمین سالگرد تأسیس دانشگاه شهید چمران اهواز قرار داریم، خرسندیم که با همکاری مجموعه مدیریتی، اعضای هیئت علمی، کارکنان پرتلاش و دانشجویان سختکوش دانشگاه شهید چمران اهواز توانستهایم در میان دانشگاههای سطح «یک» کشور قرار گرفته و بیش از پیش برای توسعه و آبادانی کشور و استان خوزستان، اقدام کنیم.
ساختمان سه گوش دانشگاه شهید چمران اهواز ، اثری به جا مانده از دوره پهلوی اول است که با توجه به ارزش تاریخی و معماری، یکی از دیدنی های استان خوزستان به شمار میآید و با شماره ۲۴۹۷ در سال ۱۳۷۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.