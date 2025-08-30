به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛استاندار لرستان در نشست با فعالان گردشگری و صنایع دستی که با حضور وزیر میراث‌فرهنگی برگزار شد، گفت: ظرفیت و امنیت به عنوان دو شاخص مهم در توسعه ی گردشگری در استان فراهم است.

سید سعید شاهرخی افزود: بیش از پنج هزار اثر فاخر در لرستان وجود دارد که تا کنون دوهزار و ۶۰۰ مورد از آنها به ثبت ملی رسیده و ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم آباد این ظرفیت‌ها را تأیید می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان گفت: شتاب در آماده‌سازی بسترهای مورد نیاز گردشگری می‌تواند زمینه ی بهره‌برداری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری در استان را فراهم کند.



استاندار لرستان گفت:بر اساس آمار شورای امنیت، لرستان یکی از امن‌ترین استان‌های کشور است که در کنار ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی، جاذبه‌های اصلی برای جذب گردشگر را دارد.



شاهرخی بیان کرد:ثبت جهانی آثار تاریخی استان موجب افتخار مردم لرستان و خرم‌آباد است و جایگاه این دیار کهن را در سطح بین‌المللی تثبیت می‌کند.





