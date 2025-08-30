پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۸ شهریور

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۸ شهریور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: ساعات ابتدایی صبح مه صبحگاهی در سواحل و جزایر و پاره‌ای نقاط پیش بینی و سبب کاهش موقتی دید افقی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در طول روز افزایش باد‌های جنوب شرقی در مناطق دریایی استان به ویژه جاسک مورد انتظار است.

وی گفت: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رشد ابر‌های همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: دریا به ویژه در ساعات صبح تا ظهر متلاطم است که توصیه می‌شود از رفت و آمد‌های شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی با احتیاط صورت پذیرد.

بیشتربخوانید:پیش بینی هواشناسی هرمزگان جمعه ۷ شهریور

وی افزود: این شرایط جوی و دریایی با اندکی تغییر، تا پایان هفته جاری حاکم است.

حمزه نژاد گفت: به لحاظ دمایی در این مدت نوسان دما، بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.