امروز افزایش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی استان پیش بینی میشود و در ساعات بعدازظهر وقوع بارشهای همرفتی در ارتفاعات استان مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: ساعات ابتدایی صبح مه صبحگاهی در سواحل و جزایر و پارهای نقاط پیش بینی و سبب کاهش موقتی دید افقی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: در طول روز افزایش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی استان به ویژه جاسک مورد انتظار است.
وی گفت: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و سیلابی شدن رودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: دریا به ویژه در ساعات صبح تا ظهر متلاطم است که توصیه میشود از رفت و آمدهای شناورهای سبک، صیادی و تفریحی با احتیاط صورت پذیرد.
وی افزود: این شرایط جوی و دریایی با اندکی تغییر، تا پایان هفته جاری حاکم است.
حمزه نژاد گفت: به لحاظ دمایی در این مدت نوسان دما، بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی میشود.