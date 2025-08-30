تیم دو نفره نوشاد و نیما عالمیان با پیروزی مقابل تیم اسلواکی، به مرحله یک چهارم نهایی فیدر چک صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم دونفره نوشاد و نیما عالمیان تنیس بازان مازندرانی با نتایج ۱۱ بر ۸، ۱۱ بر ۷ و ۱۱بر ۹ بر تیم دو نفره اسلواکی متشکل از جاکوب و الکساندر پیروز شد و در یک قدمی کسب نشان فیدر چک قرار گرفت.

تیم دو نفره برادران عالمیان در مرحله یک چهارم نهایی با تیم دونفره اسپانیا دیدار خواهد کرد.

مسابقات تنیس روی میز فیدر چک از ۶ تا ۱۰ شهریورماه با حضور ۵ ورزشکار ایرانی پیگیری می‌شود.

تقابل فرجی و نوشاد در مرحله یک هشتم نهایی فیدر چک

بنیامین فرجی با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل حریف صربستانی به جمع ۱۶ بازیکن برتر فیدر چک صعود کرد و حریف نوشاد عالمیان تنیس باز مازندرانی شد که با پیروزی ۳ بر صفر مقابل حریف ایتالیایی به این مرحله صعود کرده بود.

در مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فیدر چک، بنیامین فرجی از ایران به مصاف لواجاچ از صربستان رفت و ۳ بر ۱ به برتری رسید، در دیگر بازی این مرحله نوشاد عالمیان ۳ بر صفر دنیله پینتو از ایتالیا را شکست داد و به جمع ۱۶ بازیکن برتر مسابقات فیدر چک صعود کرد.

در مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات دو ملی پوش کشورمان به مصاف می‌روند.

رقابت‌های تنیس روی میز فیدر چک از ۶ تا ۱۰ شهریورماه با حضور ۵ پینگ پنگ باز ایرانی در دو بخش دونفره و انفرادی برگزار می‌شود.