سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌منظور افتتاح طرح‌های اقتصادی و به مناسبت هفته دولت وارد ایرانشهر در سیستان و بلوچستان شد.

سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به سیستان و بلوچستان

سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، افتتاح و بازدید چند طرح اقتصادی و دیدار و گفت‌و‌گو با مسوولان و فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان از برنامه‌های سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به این استان است.

سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از پهناورترین استان‌های کشور با افغانستان و پاکستان هم مرز بوده و و تنها استانی است که به آب‌های آزاد دسترسی دارد و از این طریق در شاهراه مبادلات اقتصادی کشور‌های منطقه قرار گرفته است.