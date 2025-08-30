پخش زنده
سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت بهمنظور افتتاح طرحهای اقتصادی و به مناسبت هفته دولت وارد ایرانشهر در سیستان و بلوچستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، افتتاح و بازدید چند طرح اقتصادی و دیدار و گفتوگو با مسوولان و فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان از برنامههای سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به این استان است.
سیستان و بلوچستان بهعنوان یکی از پهناورترین استانهای کشور با افغانستان و پاکستان هم مرز بوده و و تنها استانی است که به آبهای آزاد دسترسی دارد و از این طریق در شاهراه مبادلات اقتصادی کشورهای منطقه قرار گرفته است.