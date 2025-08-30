پخش زنده
امروز: -
همایش «بوت کمپ طراحی خدمات برای نوجوانان» با حضور کتابدارانی از سراسر کشور در مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد عمومی کتابخانههای کشور گفت: بوتکمپ طراحی خدمات برای نوجوانان، با هدف ارتقای مهارتهای حرفهای کتابداران در زمینه طراحی خدمات انسانمحور و متناسب با نیازهای نوجوانان برگزار میشود.
روح الله منوچهری افزود: در این دوره آموزشی تعاملی و فشرده، کتابداران آخرین پژوهشهای آموزشی برای توانمند سازی کتابداران در تعامل با نسل نوجوان را فر میگیرند و با اصول و ابزارهای طراحی خدمات، آشنا و از طریق کارگاههای عملی، تمرینهای گروهی و طرحهای میدانی، برای خلق تجربهای معنادار برای نوجوانان آماده میشوند.
وی با بیان اینکه پس از برگزاری آزمون بین بیش از سه هزار و ۸۰۰ نفر کتابدار، صد کتابدار از ۸۳ شهرستان کشور برای حضور در این دوره انتخاب شدند، گفت: این دوره از امروز، هشتم شهریور آغاز شده است و تا ۱۳ شهریور ادامه دارد و اختتامیه دوره هم روز پنجشنبه با معرفی افراد برتر برگزار میشود
بیشتر بدانیم
بوت کمپ (Bootcamp) در اصل از اصطلاحات نظامی گرفته شده است و به دورههای آموزشی فشرده و کوتاهمدتی اشاره دارد که هدف آنها آمادهسازی افراد برای انجام وظایف خاص است.
در حوزه آموزش و مهارتآموزی، بوت کمپها معمولاً به دورههایی اطلاق میشوند که در بازه زمانی کوتاهی (چند هفته تا چند ماه) برگزار میشوند و بر آموزش مهارتهای عملی و کاربردی متمرکز هستند.