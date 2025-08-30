به مناسبت هفته دولت فرماندار و مسئولان ادارات دولتی شاهین شهر و میمه مسیر فرمانداری تاگلزار شهدا این شهرستان را رکاب زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این همایش شرکت کنندگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و عرصه خدمت بر ادامه راه شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی به عنوان الگوی خدمت صادقانه به مردم تاکید کردند.

فرماندار و مسئولان ادارات دولتی این شهرستان همچنین به مناسبت هفته دولت باحضور در گلزار شهدای این شهرستان با نثار گل بر قبور شهدا با آرمان های این دلاورمردان تجدید میثاق کردند.

همچنین به مناسبت هفته دولت همایش پیاده روی روسا وکارکنان ادارات دولتی بویین میاندشت با عنوان گلزار تا گلزار برگزار شد.

دراین همایش پیاده روی کارکنان ادارت مسیر ۳ کیلومتری گلزار شهدای گمنام محله میاندشت تا گلزار شهدای گمنام محله بویین را پیاده روی کردند.