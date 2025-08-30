به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان گفت: از ۱۵ هزارو ۸۲۰ میلیارد ریال مطالبات گندم کاران استان تاکنون ۹۵ درصد پرداخت شده است.

محسن ضیایی، میزان خرید تضمینی گندم را از کشاورزان اصفهانی ۷۷ هزار و ۱۱۴ تن به ارزش ۱۵ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال بیان کرد و گفت: این میزان خرید گندم در قالب ۲۱ هزار و ۷۱۹ محموله از ۱۱۰ هزار کشاورز خریداری شده است.

وی گفت: مقدار حمل شده گندم خریداری شده به سیلو‌ها وکارخانجات آردسازی حدود ۷۰ هزار تن است.

مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان از گندم کاران استان خواست تا پایان شهریور ماه گندم‌های خود را تحویل سیلوی شهید موسوی دهند.