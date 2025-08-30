به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان دراین خصوص گفت: مسابقات فانکشنال فیتنس آقایان استان (انتخابی کشوری) به میزبانی شهرستان بوکان در سالن سه هزار نفری میلاد آغاز شد.

نصرالهی افزود: این رقابت‌ها در دو روز، در چهار مرحله وبا شرکت ۳۲ ورزشکار از شهرستان‌های ارومیه، بوکان، مهاباد، ماکو و شاهیندژ در سه رده سنی امید، بزرگسال و +۳۰ سال برگزار شد.

به گفته وی دررده سنی امید (۲۰-۱۷ سال) اکتای رضایی از ماکو و عرفان سپهری از ارومیه مشترکاً مقام اول - سینا رحیمی از مهاباد مقام دوم و سالار دانش پور از ماکو مقام سوم را کسب کردند.در رده سنی بزرگسالان (۲۹-۲۱) سجاد نقی زاده از ارومیه مقام اول - داود شریف زاده از مهاباد مقام دوم و حسن جهانتاب از مهاباد مقام سوم شد.

همچنین در رده سنی ۳۰+ سال مرتضی زرین از ارومیه مقام اول - اسعد محمدپور از بوکان مقام دوم و حامد خیاطی از بوکان مقام سوم را کسب کردند.

نصرالهی در پایان گفت: این مسابقات نه تنها به عنوان یک رویداد انتخابی کشوری مطرح است، بلکه به ایجاد انگیزه بین ورزشکاران و ارتقاء سطح ورزش فانکشنال فیتنس در سطح استان کمک کرده است.

مفهوم فانکشنال فیتنس چیست؟ فانکشنال فیتنس یعنی تمریناتی که به شما کمک میکند تا علاوه بر تناسب اندام و چربیسوزی و عضله سازی، حرکات و کارهای روزمره‌تان رابهتر انجام دهید. این نوع تمرین‌ها، عضلات مختلف بدن را همزمان تقویت میکنند و باعث میشوند که تعادل و هماهنگی بیشتری داشته باشید.