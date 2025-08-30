معاون عمرانی استاندار مازندران به مناسبت هفته دولت در تنکابن از افتتاح طرح‌های عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۹۷ میلیارد تومان در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون عمرانی استانداری مازندران، در جریان سفر به غرب استان و در افتتاح طرح‌های تنکابن گفت: امسال یک‌هزار و ۳۶۰ طرح با اعتباری بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد و برای طرح‌های کلنگ‌زنی نیز حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر پیش‌بینی شده است.

دادبود افزود: ۳۸۸ طرح متمرکز در حوزه‌های روستایی شامل احداث ساختمان دهیاری‌ها بهسازی و ایجاد فضا‌های عمومی نیز در حال اجراست.

معاون استاندار در ادامه با اشاره به بازدید ازطرح رینگ شهر نشتارود اظهار داشت: طرح هادی این شهر در دستور کار به‌روزرسانی قرار دارد و مجوز نقشه‌برداری صادر خواهد شد، به گفته وی، بازگشایی مسیر نیازمند توافق با مالکان است که با پیگیری فرمانداری و تأمین اعتبارات لازم روند اجرای آن سرعت می‌گیرد.

دادبود ابراز امیدواری کرد با تکمیل این اقدامات طرح‌های زیرساختی غرب استان با شتاب بیشتری به نتیجه برسد.

یادآور می‌شود، طرح‌های افتتاح در بخش مرکزی شهرستان تنکابن با اعتبار ۹۷ میلیارد تومان شامل، احداث پل، فیبر نوری، آسفالت، و تعریض معابر، مخزن آب شرب، برق و گلنگ ساخت مدرسه خیرساز ولی آباد می‌باشد.

همچنین معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران، در حاشیه میز خدمت تنکابن گفت: با حمایت دولت و مشارکت بخش خصوصی تا سال ۱۴۰۵ حدود ۷۰ درصد مشکلات زباله استان برطرف شده و مابقی نیز به‌طور کامل حل خواهد شد.

سید امیر حسینی‌جو با اشاره به اینکه بیشترین معضل پسماند مربوط به شهرستان‌های ساری، بابل، آمل، نوشهر و تنکابن است، افزود: برای هر شهرستان برنامه ویژه‌ای در نظر گرفته شده و اجرای طرح‌های جامع مدیریت زباله در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: مدیریت پسماند از اولویت‌های اصلی استان است و با تکمیل پروژه‌های زیست‌محیطی شاهد کاهش دفن زباله و حرکت به سمت بازیافت و استفاده بهینه خواهیم بود.

معاون استاندار همچنین همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی را شرط اصلی موفقیت این طرح‌ها دانست و گفت: با پیگیری‌های مستمر امیدواریم تا پایان برنامه زمان‌بندی، مازندران به نقطه مطلوب در مدیریت زباله برسد.