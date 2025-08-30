پخش زنده
آخرین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در مسابقات جهانی کرواسی از ۱۲ شهریورماه آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ کرواسی ۱۲ تا ۲۲ شهریورماه در محل کمپ تیمهای ملی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، خانه کشتی شهید صدرزاده تهران برگزار میشود.
اسامی نفرات دعوتشده به اردو که میباید ساعت ۱۵ چهارشنبه ۱۲ شهریورماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر هستند:
۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز (خوزستان)، پیام احمدی (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: علی احمدیوفا (خوزستان)، امیررضا طهماسب پور (مازندران)، پویا ناصرپور (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس)، محمدجواد ابوطالبی (قم)
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان)، ابوالفضل زارع (مازندران)
۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان)، رامین بخشی (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی (خوزستان)، اهورا بویری (خوزستان)، امیر عبدی (قم)
۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس)، ابوالفضل مهمدی (خوزستان)
۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان)، جمال اسماعیلی (تهران)
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران)، محمدهادی صیدی (خوزستان)
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان)، ابوالفضل فتحی تزنگی (فارس)
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسینزاده، مجید رمضانی، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، پرویز زیدوند
مربی بدنساز: بهمن میرزایی
ماساژور: جمال حقپناه
مربی یوگا: مالک نامی
روانشناس: حسین سلطانی
پزشک تغذیه: اباذر حبیبینیا
مدیر پشتیبانی: امیر جمشیدی
آنالیزور داوری: سالار آقاولی
سرپرست: امید شایگان