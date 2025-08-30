به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۱۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

حسین بهرامی افزود: این طرح‌ها شامل ۳ واحد گلخانه به مساحت ۸۰۰۰ متر مربع و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان خانمیرزا بود.

به گفته وی با افتتاح این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۲ نفر فراهم شده و ۹ خانوار و ۴ روستا از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.