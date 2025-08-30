پخش زنده
به مناسبت هفته دولت و روز پزشک همایش پیاده روی در یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این همایش شرکت کنندگان مسیر سه کیلومتری از گلزار مطهر شهدای یاسوج تا پارک ولایت این شهر ا پیمودند.
رهامی رییس هیات ورزشهای همگانی استان در این همایش پیاده روی گفت: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده قرار است در دیگر شهرستانهای استان نظیر چنین برنامهای برگزار شود
محمد بهرامی نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی هم در این همایش پیاده روی بر توسعه ورزشهای همگانی بین خانوادهها تاکید کرد و گفت: حمایت از ورزش با هدف نشاط اجتماعی باید محور برنامههای متولیان قرار بگیرد.
در پایان این همایش همگانی پیاده روی به قید قرعه جوایزی از جمله دوچرخه و میز فوتبال دستی به تعدادی از شرکت کنندگان اهدا شد.