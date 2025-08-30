\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u0647\u0627 \u06f4\u06f5 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a.\n\n\u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u0632\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06f5\u06f1\u06f7 \u062a\u0646 \u0646\u06cc\u0632 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a\u0627\u0648\u0631\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u0647\u0627 \u0627\u0633\u062a.\u0648\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u062f: \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u060c \u06f9 \u0637\u0631\u062d \u062f\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0634\u0647\u0631\u06cc \u0648 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u06af\u0627\u0632 \u0628\u0631\u0642 \u0648 \u0622\u0628\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0645\u062d\u0644\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\n\u062e\u0628\u0631 \u062a\u06a9\u0645\u06cc\u0644 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f...