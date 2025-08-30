به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در مراسم گرامیداشت سالروز شهیدان رجایی و باهنر (هفته‌دولت) همراه با یادواره هزار شهید کارمند استان در گلستان شهدا برگزار شد، با بیان اینکه همدلی، همکاری و روحیه کار جمعی در سازمان‌ها بسیار مهم است، گفت: خط مشی اصلی دستگاه‌های اجرایی برای سال جدید را ترسیم و بر چند اصل کلیدی به عنوان اساس خدمت‌رسانی تأکید کرد.

مهدی جمالی‌نژاد افزود: فداکاری برخی کارکنان که حتی در ساعات غیراداری و روز‌های تعطیل برای حل مشکلات مردم حاضر به خدمت هستند، جای قدردانی دارد.

وی تاکید کرد: برخی کارکنان فراتر از وظایف اداری، دغدغه داشته و همراهی واقعی با مردم دارند و این در حالی است که حتی انجام دادن برخی کار‌ها شاید خوشایند نباشد، اما برای آسایش مردم ضروری است.

جمالی‌نژاد با اشاره به اینکه قانون در خدمت آرامش مردم باید باشد، با بیان اینکه اگر قانون نتواند آرامش و آسایش را ایجاد کند، مشکل دارد، به نقش شورا‌های برنامه‌ریزی اشاره کرد که برای یافتن راه‌حل‌های جدید و رفع موانع قانونی تشکیل می‌شوند تا هیچ‌کس معطل نماند.

وی همچنین بر به‌روز بودن و استفاده از فناوری‌های جدید در ادارات به عنوان عاملی برای افزایش کیفیت خدمات تأکید کرد.

استاندار اصفهان با اشاره به خاطره شهیدان، به ویژه شهیدانی ازجمله «خرازی، باکری و شاه‌مرادی» که در سنین جوانی به شهادت رسیدند، گفت: هیچ‌کدام از این شهدا با برنامه‌ریزی قبلی شهید نشدند، اما آنها برای مردم فداکاری کردند و ما باید از چراغ راه آنها برای خدمت بهتر استفاده کنیم.

مهدی جمالی نژاد با اشاره به الگوی شهید رجایی گفت:ایشان زندگی خود را نشان داد و پشتِ هیچ شخصیتی پنهان نشد و گفتار و رفتارش یکی بود.

وی همچنین بر ضرورت اختصاص زمان و انرژی بیشتر برای خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد و گفت:خدمت به مردم نباید صرفاً یک وظیفه اداری باشد، بلکه باید آن را یک تکلیف و افتخار دانست.