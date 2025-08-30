مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی گفت: از ابتدای امسال پنج هزار و ۸۰۰ مجوز کسب و کار در استان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمد رحمانی با بیان اینکه که نقش مهمی در اشتغال‌زایی استان ایجاد می‌کند، گفت: خراسان شمالی پارسال رتبه چهارم میزان صدور مجوز‌ها به درخواست‌ها را از آن خود کرده است.

وی افزود: همچنین پارسال، ۷۹ هزار و ۳۱۶ درخواست مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شد که از این تعداد ۶۸ هزار و ۱۹۹ مورد منجر به صدور مجوز شد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی درباره پرداخت مطالبات پیمانکاران عمرانی استان گفت: در سال‌های گذشته اعتبارات به صورت اسناد خزانه اسلامی در اختیار قرار می‌گرفت، اما در یکی دو سال اخیر بخش زیادی از اعتبارات به صورت نقدی تزریق می‌شود.

به گفته رحمانی پارسال ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبارات عمرانی استان تخصیص یافت.

اکنون حدود ۳۰ هزار واحد صنفی شامل بیش از پنج هزار و ۵۷۰ واحد تولیدی، چهار هزار و ۶۴۸ واحد ارائه خدمات فنی، ۱۲ هزار و ۴۶۳ واحد توزیعی و سه هزار و ۲۳۱ واحد خدماتی در خراسان شمالی زیر نظر ۱۴۰ اتحادیه صنفی استان فعالیت دارند.