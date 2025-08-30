بازار برق بورس انرژی میزبان دادوستد ۳ میلیارد و ۶۲۰ میلیون کیلووات ساعت برق در تمامی تابلو‌ها طی هفته مرداد پایانی ماه بود؛ فروش این میزان برق به ثبت مجموع ارزشی برابر ۷ هزار و ۷۱۹ میلیارد ریال در این بازار انجامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تابلو مشتقه برق در این هفته با فروش ۳ میلیارد و ۵۹۰ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بیشترین سهم را از فروش هفتگی برق در بورس انرژی ایران داشت، ارزش معاملات برق ثبت شده در این تابلو به ۵ هزار و ۹۲۳ میلیارد ریال رسید.

همچنین در این هفته ۶۷۲ هزار کیلووات ساعت برق در تابلو فیزیکی برق، یک میلیون و ۳۱۰ هزار کیلووات ساعت برق در تابلو فیزیکی برق سبز، ۵۵۶ هزار کیلووات ساعت برق در تابلو مشتقه برق سبز و ۲۷ میلیون کیلووات ساعت برق در تابلو برق فیزیکی آزاد دادوستد شد.