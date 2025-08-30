پخش زنده
شبکه نمایش در آستانه ۲۱ شهریور روز ملی سینما به منظور پاسداشت اهالی سینما، بخشی از جدول پخش خود را به مرور آثار سینماگران شاخص اختصاص میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این طرح از هفته دوم شهریور و با مرور منتخبی از آثار سیدرضا میرکریمی آغاز می شود و در ادامه با نمایش آثار دیگر کارگردانان و بازیگران شاخص سینمای ایران ادامه پیدا میکند.
از آثار شاخص سیدرضا میرکریمی، فیلمهای «یه حبه قند»، «اینجا چراغی روشن است»، «زیر نور ماه»، «خیلی دور، خیلی نزدیک»، «نگهبان شب» و «قصر شیرین»، پخش می شود.
*فیلم سینمایی «یه حبه قند»، امروز پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: چهار خواهر به همراه همسران و فرزندانشان به خانه پدری میآیند تا تدارک عروسی خواهر کوچکتر را فراهم کنند که ناگهان پدر خانواده بر اثر یک حادثه ساده فوت میشود...
سعید پورصمیمی، رضا کیانیان، فرهاد اصلانی، هدایت هاشمی و نگار جواهریان در این فیلم نقشآفرینی کردهاند.
*فیلم «اینجا چراغی روشن است»، یکشنبه ۹ شهریور پخش می شود.
در این فیلم با بازی حبیب رضایی، سعید پور صمیمی، مریم بوبانی و فلامک جنیدی خواهیم دید: قدرت، جوان عقب مانده و ساده دلی است که همراه با متولی امامزادهای واقع در یک روستا زندگی میکند. متولی از این که مردم روستا نسبت به امامزاده بی اعتنا هستند ناراحت است و آن را به کم ایمانی مردم نسبت میدهد، اما مردم معتقدند امامزاده تا حال نیازها و نذورات آنها را برآورده نکرده است. متولی موقتاً به شهر میرود و با توجه به اینکه هیچ کس حاضر نشده در این مدت رسیدگی به امور امامزاده را بپذیرد، قدرت را به جای خود میگذارد و...
*فیلم سینمای «زیر نور ماه»، دوشنبه ۱۰ شهریور پخش خواهد شد
حامد رجبعلی، مهران رجبی، علی بکانیان، محمود نظرعلیان و اصغر حیدری بازیگران این فیلم هستند و داستان آن درباره سیدحسن، طلبه جوانی است که در شرف ملبس شدن به لباس روحانیت دچار تناقضهایی میشود، ولی به احترام پدرش لباس را تهیه میکند و.
*«خیلی دور خیلی نزدیک»، سه شنبه ۱۱ شهریور پخش میشود.
این فیلم ماجرای یک جراح مغز و اعصاب را روایت میکند که به تازگی متوجه بیماری وخیم پسرش شده است.
مسعود رایگان، الهام حمیدی، افشین هاشمی، سعید ابراهیمیفر، کیانوش گرامی، رضا توکلی و یلدا قشقایی بازیگرانی هستند که در این فیلم نقشآفرینی کردهاند.
*فیلم سینمایی «نگهبان شب»، چهارشنبه ۱۲ شهریور پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: رسول ابراهیمزاده از شهرستان آمده و در تهران نگهبانی مجتمعی در حال ساخت را میدهد. او با حبیب آقا و سپس دخترش، نصیبه، آشنا میشود. او با نصیبه ازدواج میکند. پروژهای که او نگهبانی در آنجا میدهد، به دلیل کلاهبرداری مهندس بهنام متوقف میشود...
محسن کیایی، تورج الوند و لاله مرزبان در فیلم سینمایی «نگهبان شب» هنرنمایی کردهاند.
*فیلم سینمایی «قصر شیرین»، پنج شنبه ۱۳ شهریور پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: جلال مرادی ۴۲ ساله در طی تصادفی خانوادهای را به قتل میرساند، اما تصادف در دادگاه غیرعمد شناخته میشود. او پس از گذراندن دوران زندان، همسر و فرزندانش را ترک کرده و به شهری دیگر میرود، پس از دو سال به شهرش بازمیگردد ...
حامد بهداد، ژیلا شاهی و یونا تدین در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
این فیلمهای سینمایی هر روز ساعت ۱۹ پخش و روز بعد در ساعتهای ۳ و ۱۱، بازپخش خواهند شد.