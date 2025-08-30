\n\n\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f \u0637\u06cc \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0634\u0634 \u062f\u0647\u0647 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u0647\u0646\u0631\u06cc\u060c \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0645\u062a\u0646\u0648\u0639 \u0648 \u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0639\u0631\u0635\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0633\u06cc\u0642\u06cc \u06a9\u0644\u0627\u0633\u06cc\u06a9\u060c \u062a\u0644\u0641\u06cc\u0642\u06cc\u060c \u067e\u0627\u067e \u0648 \u0645\u0648\u0633\u06cc\u0642\u06cc \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062e\u0644\u0642 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\u062f\u0631 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u0627\u0646\u06cc \u0686\u0648\u0646 \u06a9\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632\u06cc \u0648 \u0645\u062c\u06cc\u062f \u0645\u062c\u06cc\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0686\u0648\u0646 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u0627\u062f\u0631\u06cc \u0648 \u0628\u06cc\u062f \u0645\u062c\u0646\u0648\u0646 \u0645\u0648\u0633\u06cc\u0642\u06cc \u0645\u062a\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u062e\u0644\u0642 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.