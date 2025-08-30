به گزارش خبرگزاری صداو سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی در آئین کلنگ‌زنی طرح های عمرانی شهرستان بویراحمد افزود: طرح گازرسانی نهضت ملی مسکن در شهرستان بویراحمد کلنگ‌زنی شد.

وی ادامه داد: پنج طرح گازرسانی با اعتبار ۶۲ میلیارد تومان و ۳۲ طرح با اعتبار ۴۷۰ میلیارد تومان در استان در هفته دولت سال‌جاری کلنگ‌زنی شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: گازرسانی به ۳۹۳ خانوار در روستا‌های «زیرتوت، چال‌شاهین، آب‌چنداران، گلال سفلی» و مناطق پراکنده در بویراحمد، لوداب و کبکیان، راهدارخانه «مله‌شوره»، نصب ۶۰۰ علمک و مقاوم‌سازی و بهینه‌سازی ۱۳۰ واحد موتور خانه، با اعتباری بالغ بر ۳۰۳ میلیارد تومان و طول شبکه ۶۰ هزار متری کلنگ‌زنی شد.

وی اضافه کرد: ۲۱۷ طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان بویراحمد کلنگ‌زنی و افتتاح می‌شود.

رحمانی با بیان اینکه اعتبار این طرح ها چهار هزار ۵۰۰ میلیارد تومان و اشتغال ۵۶۸ نفر است، گفت: ۱۸۰ طرح افتتاح و ۳۷ طرح کلنگ‌زنی می‌شود.