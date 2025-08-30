پخش زنده
با حضور سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت واحد ریسندگی صنایع گسترش یافت بلوچ پس از سالها تعطیلی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آئین بهره بردای از واحد ریسندگی کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر، گفت: این طرح نه تنها یک کارخانه، بلکه نمادی از امید، توسعه و آینده روشن برای ایرانشهر و جنوب سیستان و بلوچستان است
ریسندگی بافت بلوچ که سالها متوقف مانده بود، اکنون بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرده و با ظرفیت تولید جدید، زمینه اشتغال صدها نفر از جوانان منطقه را فراهم میسازد