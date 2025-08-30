پخش زنده
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، آلودگی هوای هویزه در وضعیت قهوه ای و خطرنا، ملاثانی و دشت آزادگان در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی هوا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز، شنبه ۸ شهریور در شهرهای هویزه روی عدد ۳۰۲ AQI قرار گرفت که گویای وضعیت قهوهای و خطرناک و ملاثانی با ۲۸۳ و دشت آزادگان با ۲۲۳ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی هوا قرار گرفتند.
در این مدت شاخص آلودگی در اهواز روی عدد ۱۷۱، امیدیه ۱۶۰ و بهبهان ۱۵۷ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای سنی است.
اندیمشک و خرمشهر با ثبت عدد ۱۴۹، آغاجاری ۱۳۸، شوش ۱۳۳، ماهشهر ۱۲۵، هندیجان ۱۲۱، رامهرمز ۱۱۸، دزفول ۱۱۶، آبادان ۱۱۰، شادگان ۱۰۸، باغملک ۱۰۷ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفتند.
اندیکا، گتوند، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل شهرهای با وضعیت قابل قبول و دهدز تنها شهر با هوای پاک در استان خوزستان است.