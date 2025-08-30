به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ این طرحها شامل گازرسانی به دو روستا، بهسازی و مقاوم سازی ۵۰ واحد مسکن روستایی، اجرای طرح هادی آسفالت معابر در سه روستا و آسفالت روستای گوله گوله با ا عتبار ۳۷۷ میلیارد ریال بود.

همچنین عملیات اجرایی و کلنگ زنی یک واحد بومگردی، خدماتی، تفریحی و گردشگری با حضور نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس و رئیس سازمان بازرسی استان و مسؤلان شهرستانی در تکاب آغاز شد.

در مراسم بهره برداری از این طرحها حجت الاسلام محمدمیرزایی نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر بهره برداری از طرحهای یاد شده عملیات احداث فاضلاب شهری، حل مشکل زمینهای اوقافی، توسعه مرحله دوم معدن طلای زرشوران و بهسازی و آسفالت مسیر تکاب تخت سلیمان و دندی و میاندوآب، شاهیندژ و تکاب هم با اعتبار دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حاصل شده است.

حجت الاسلام میرزایی افزود: با گازرسانی به دو روستای سخت گذر چهار طاق و ساریجالو ۱۸۳ خانوار در این روستا‌ها از نعمت گاز برخوردار شدند.

وی تصریح کرد: در راستای خدمت به مردم روستا‌های شهرستانهای تکاب و شاهیندژ مقدار یکهزار و ۵۰۰ تن قیر از مدیر عامل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دریافت شده که بصورت مساوی بین دو شهرستان تقسیم خواهد شد.

حجت الاسلام میرزایی، سپس از سردخانه سه هزار تنی راکد شهرستان بازدید و نسبت به فعال سازی آن با کمک دستگاههای ذیربط تأکید کرد و گفت: خوشبختانه این سردخانه پس از رکود ۲۵ ساله احیا و بزودی فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.