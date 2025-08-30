معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری مازندران گفت: صدور گواهی انحصار وراثت به ادارات ثبت احوال واگذار شد و پذیرش دادخواست انحصار وراثت در شعب صلح مجاز نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری مازندران گفت: عدم پذیرش دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت به شعب صلح مازندران ابلاغ شده و از مردادماه امسال، گواهی انحصار وراثت در سازمان ثبت احوال صادر می‌شود.

علی اکبر شیرسوار با اشاره به اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت توسعه با موضوع ساماندهی صدور گواهی انحصار وراثت، اظهار کرد: در راستای اجرای قانون مزبور، جلسه‌ای با حضور مدیرکل ثبت احوال و کارشناسان مرتبط در دادگستری مازندران برگزار و در راستای تسریع و تسهیل در اجرای قانون ابلاغی و با هدف افزایش رضایت عمومی و نیز کاهش پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی استان، مشکلات و آسیب‌ها از حیث حقوقی، قضایی و فناوری مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری مازندران افزود: با هدف کاهش وارده از یک سو و جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه در اسناد سجلی و ثبت وقایع از سوی دیگر و همچنین در اجرای تکالیف هیات‌های حل اختلاف، مهمترین آسیب‌ها و چالش‌ها در اجرای موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال، احصاء و مورد بررسی قرار گرفت.

شیرسوار، عدم ایجاد بستر و شرایط لازم در اجرای ماده ۲ قانون مزبور را از جمله چالش‌های مذکور عنوان کرد و افزود: بر اساس این ماده، سازمان ثبت احوال مکلف است در خصوص طراحی، ایجاد و راه اندازی سامانه‌های مورد نیاز و زیرساخت‌ها و تکمیل اطلاعات لازم افراد، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، برای صدور گواهی انحصار وراثت به صورت سامانه‌ای اقدام کند.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری مازندران، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم ارتباط الکترونیکی سازمان ثبت احوال با سامانه‌های قوه قضاییه جهت صدور گواهی انحصار وراثت را دیگر مشکل موجود برشمرد و گفت: نبود زیرساخت‌های لازم در این راستا موجب شده تا سازمان ثبت احوال به اطلاعات مرتبط با صدورگواهی انحصار وراثت از جمله طرح پرونده‌های قضایی با موضوعات اثبات یا نفی نسب و اثبات زوجیت دسترسی نداشته و ضمن اطاله در صدور گواهی، می‌تواند آثار زیان بار حقوقی در صورت صدور گواهی انحصار وراثت به همراه داشته باشد.

شیرسوار اظهار کرد: با وجود مشکلات و چالش‌های اعلامی، قانون مذکور از سوم مردادماه امسال لازم الاجرا بوده و همه درخواست‌های مرتبط با صدور گواهی انحصار وراثت از طریق ادارات ثبت احوال استان انجام می‌شود و بر این اساس، عدم پذیرش دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت در شعب صلح استان با صدور دستورالعمل داخلی ابلاغ شده است.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: جهت جلوگیری از سردرگمی مراجعین، پیشنهاد می‌شود ضمن تاکید بر فراهم کردن بستر لازم در ایجاد و ارتقای سامانه‌های سازمان ثبت احوال، نسبت به برقراری ارتباط الکترونیکی و برخط سازمان ثبت احوال با قوه قضاییه اقدام تا هر دو نهاد خدمتگزار، بدون ایجاد هرگونه و اشکال در صدور اسناد و گواهی‌های قانونی، در کمترین زمان ممکن و به صورت شفاف، دقیق و صحیح اقدام به ارائه خدمت کنند.

شیرسوار در پایان یادآور شد: در حال حاضر، متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه اینترنتی «سَهیم» به نشانی https://sahim.sabteahval.ir نسبت به ثبت درخواست صدور گواهی انحصار وراثت اقدام کنند.