معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با تأکید بر پایان موازیکاری دستگاهها گفت: با رویکرد جدید، هماهنگی منسجم ایجاد شده و مصوبات ستاد تسهیل به تصمیمات الزامآور تبدیل شده است تا اثر آن در تولید و معیشت مردم دیده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، روحالله ابراهیمی با اشاره به جایگاه معاونت هماهنگی امور اقتصادی گفت: کار اصلی ما ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی است؛ گاهی هر دستگاه بهتنهایی اقدامی انجام میدهد اما عدم اطلاع یا دانش متقابل، اقدامات آنان را خنثی میکند.
وی ادامه داد: وظیفه استانداری این است که برای هر دستگاه مسئولیت مشخصی تعیین کند و با پیگیری جدی، مصوبات را به نتیجه برساند تا اثرگذاری آن در سطح کلان اقتصادی استان دیده شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مصوبات از حالت توصیهای خارج و به تصمیمات الزامآور تبدیل شده و اکنون تصمیمات ما یا بایدی است یا نبایدی؛ یعنی یا کاری باید انجام شود یا مطلقاً نباید اجرایی گردد.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: همین روند موجب شده است که مصوبات جنبه اجرایی پیدا کنند و بهجای انباشت اسناد بیعمل، شاهد نتایج ملموس در واحدهای تولیدی باشیم.