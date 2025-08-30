امروز شنبه، هشتم شهریور، رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران میزبان عرضه بیش از ۵۰ هزار تن گاز مایع خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در قالب ۶ محموله، ۴۷ هزار تن گاز مایع را عرضه می‌کند. همچنین شرکت پالایش نفت اصفهان ۸ هزار تن گاز مایع را به رینگ صادراتی می‌آورد.

در رینگ داخلی نیز عرضه‌های قابل توجهی تدارک دیده شده است؛ از جمله می‌توان به عرضه هزار تن بنزین توسط پتروشیمی ایلام و ۶۹۶ تن اکستراکت از سوی شرکت نفت بهران اشاره کرد.

ثبت فروش ۸۶ هزار میلیارد ریالی در هفته نخست شهریور

در هفته نخست شهریور، بازار فیزیکی بورس انرژی ایران با ثبت ارزش معاملاتی بیش از ۸۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد ریال، عملکرد قابل توجهی را رقم زد. بخش عمده این ارزش به معاملات صادراتی گاز مایع اختصاص داشت.

معاملات هفته گذشته در سه بخش رینگ داخلی، رینگ بین‌الملل و ابزار‌های مالی انجام شد. در این میان، ۵۶ درصد از ارزش کل معاملات در رینگ بین‌الملل، و ۱۸ درصد در رینگ داخلی به ثبت رسید.

صادرات ۱۴۳ هزار تن حامل انرژی

رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی در این هفته میزبان معامله ۱۴۲ هزار و ۸۰۰ تن انواع محصولات در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی بود که ارزشی بالغ بر ۴۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال به همراه داشت.

شرکت ملی گاز ایران با عرضه ۵۰ هزار تن گاز مایع تولیدی مجتمع گاز پارس جنوبی، عنوان برترین فروشنده صادراتی را از آن خود کرد. این محصول با قیمت پایه منفی ۱۳۵ پریمیوم دلار به ازای هر تن عرضه شد و در نهایت، با توجه به استقبال و رقابت خریداران، میانگین قیمت فروش به منفی ۱۴ پریمیوم دلار رسید. مجموع ارزش فروش این محموله‌ها بیش از ۱۷ هزار و ۵۴۶ میلیارد ریال بود.

رشد فروش در رینگ داخلی

در رینگ داخلی نیز ۴۶ هزار تن انواع حامل انرژی معامله شد که ارزشی معادل ۱۵ هزار و ۶۳۱ میلیارد ریال را رقم زد.

برترین فروشنده این بخش، شرکت ملی نفت ایران بود که با فروش ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی (معادل ۱۳ هزار و ۸۶۲ تن) به ارزش ۴ هزار و ۵۷ میلیارد ریال، بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. قیمت پایه این محصول معادل ۳۳ میلیون و ۸۱۰ هزار ریال برای هر بشکه تعیین شده بود.