به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: امروز موقتاً دمای هوا به طور نسبی افزایش می‌یابد، اما از فردا تا پایان هفته روند کاهش نسبی دما در استان پیش بینی می‌شود و در این مدت از شدت گرمای هوا کم خواهد شد.

لطفی افزود: بر اساس الگوی نقشه‌ها و تحت تاثیر باد‌های ۱۲۰ روزه در ۴۸ ساعت آینده، وزش باد‌های نسبتا شدید تا شدید و گرد و خاک در منطقه قابل پیش‌بینی است که در برخی ساعات باعث کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا به خصوص در نیمه شرقی استان خواهد شد.

وی گفت:همچنین وزش باد در مرز شرقی می‌تواند باعث طوفان گرد و خاک و بروز خسارت شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: با توجه به پیش‌بینی وزش باد و گرد و خاک استحکام سازه‌های گلخانه‌ها و سقف‌های موقت و پرهیز از رفتن به فضای باز به ویژه برای بیماران قلبی تنفسی در ساعات آلودگی توصیه می‌شود.

لطفی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، قهستان با ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین و بندان، دهسلم و طبس با ۴۲ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند و دمای هوا در بیرجند هم در روزی که گذشت بین ۱۹ و ۳۴ درجه ثبت شد.

لطفی افزود: گفت همچنین در این مدت بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه درح با ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت و کمترین دید افقی از ایستگاه حاجی آباد با ۳ هزار متر گزارش شد.