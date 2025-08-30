رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد: تبادل گردشگر بین یزد و اصفهان می‌تواند به افزایش مدت ماندگاری گردشگران در این شهرها، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حقیرالسادات در حاشیه سفر یک‌روزه به شهر اصفهان که به دعوت اتاق بازرگانی این شهر صورت گرفت، از گسترش تعاملات گردشگری میان دو شهر تاریخی ایران خبر داد.

وی گفت: این سفر فرصت مغتنمی بود تا تشکل‌های گردشگری یزد در کنار فعالان گردشگری اصفهان به بررسی راهکار‌های توسعه همکاری مشترک بپردازند.

وی، با اشاره به جایگاه ممتاز یزد و اصفهان در گردشگری کشور افزود: این دو شهر ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه گردشگری فرهنگی، تاریخی و مذهبی دارند و می‌توانند در قالب مثلث طلایی گردشگری، زمینه جذب و تبادل بیشتر گردشگر داخلی و خارجی را فراهم کنند.

حقیرالسادات با بیان اینکه موضوع تبادل گردشگر بین یزد و اصفهان یکی از محور‌های اصلی این نشست بود، اظهار داشت: توسعه همکاری‌های مشترک می‌تواند به افزایش مدت ماندگاری گردشگران در این شهرها، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همکاری نزدیک یزد و اصفهان نه‌تنها موجب تقویت صنعت گردشگری خواهد شد، بلکه الگویی ارزشمند برای سایر شهر‌های تاریخی ایران در جهت هم‌افزایی و تعامل سازنده خواهد بود.