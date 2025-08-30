پخش زنده
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش، گفت: چشمانداز اصلی شرکت، تبدیل کیش به قطب نوآوری در سرمایهگذاری اقتصادی و کسبوکار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید معین هاشمی، گفت: رسالت اصلی شرکت، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری، ارائه خدمات ویژه به سرمایهگذاران و مشارکت با بخش خصوصی است.
او افزود: براساس رویکردهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برای حرکت به سمت مناطق آزاد نسل هفتم، این شرکت نیز برنامه ریزیهای تحولگرایانهای را برای خود تدوین کرده است.
هاشمی، گفت: توانمندسازی منابع انسانی، ارتقای فرایندها و سامانهها و تدوین برنامه بلندمدت از جمله محورهای فعالیت شرکت در سال نخست دولت چهاردهم بوده است.
او افزود: تعریف طرحهایی در حوزه ایجاد سکوهای رمزنگاری داراییها، خروج از خامفروشی زمین، مولدسازی داراییها و افزایش مشارکت اقتصادی از اقدامات انجامشده است.
سید معین هاشمی، با بیان اینکه اجرای پنجره واحد سرمایهگذاری یا پیشخوان ویژه در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: این طرح زمینه رضایتمندی حداکثری سرمایهگذاران را در سالهای آینده فراهم خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش، گفت: در هفته دولت از سپیدنامه اولین رمزارز مبتنی بر دارایی در منطقه آزاد کیش رونمایی میشود.
سید معین هاشمی، گفت: امیدواریم اقدامات انجامشده در شرایط ویژه فعلی کشور، با هدف ایجاد حس امید و اعتماد در میان مردم، به تحقق اهداف عالیه دولت کمک کند.