به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سجاد صدیقی در دوره مسیر معلمی در بیت امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه این دوره‌ها مسئله اصلی تحول بنیادین در دستگاه تعلیم و تربیت را دنبال می‌کنند، گفت: انتظارات رهبری عزیز انقلاب اسلامی از آموزش و پرورش نیاز به یک حرکت جهادی دارد تا به آن افق دست یابیم.

او افزود: دوره‌های مسیر معلمی در واقع بازخوانی مسئله تحول در مقیاس حرکت انقلاب اسلامی با هدف ایجاد مفاهمه عمومی در جامعه معلمان نسبت به افق مد نظر انقلاب اسلامی است.

مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور عنوان کرد: این تلاش‌ها در صدد هستند تا رویکرد معلمان را نسبت به سند تحول و به طور کلی تحول در آموزش و پرورش، متناسب با ادبیات سیاسی انقلاب اسلامی تنظیم کنند و قرار است معلمین ما با یک بازخوانی و بازتعریف عمیق، موتور محرکه حرکت نو در مدارس، کلاس‌ها و کل دستگاه تعلیم و تربیت باشند.