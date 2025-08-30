به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز، شنبه ۸ شهریور در خرمشهر روی عدد ۱۴۹ و در آبادان روی ۱۱۰ قرار گرفت.

اندیمشک هم با ثبت عدد ۱۴۹، آغاجاری ۱۳۸، شوش ۱۳۳، ماهشهر ۱۲۵، هندیجان ۱۲۱، رامهرمز ۱۱۸، دزفول ۱۱۶، شادگان ۱۰۸، باغملک ۱۰۷ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.