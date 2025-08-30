به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، همزمان با آخرین روز از هفته دولت و با حضور استاندار و نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، و مارگون در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئدولان استانی و شهرستانی ۲۹ طرح برق رسانی در شهرستان بویراحمد افتتاح و یا عملیات اجرای آنها آغاز شد.

مدیرعامل شرکت برق استان گفت: از مجموع این ۲۹ طرح ۲۰ طرح با اعتباری بیش از ۱۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تومان به بهره برداری رسید.

رسول روستایی افزود: در این روز عملیات اجرایی ۹ طرح در صنعت برق با اعتبار ۵۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تومان نیز آغاز شد.

روستایی برق رسانی به روستا‌های بدون برق از جمله روستا‌های قلندری، دره بید لوداب، دره بید دیلگون، سیب مداب علیا را بخشی از طرح‌های افتتاحی اعلام کرد و ادامه اضافه کرد: اصلاح، توسعه، بهینه‌سازی و بهبود ولتاژ شهری و روستایی در ۲۰ منطقه و روستا در شهرستان بویراحمد را از دیگر طرح‌های افتتاحی حوزه برق در شهرستان بویراحمد است.

وی ادامه داد: امسال ۱۰۴ طرح صنعت برق با اعتبار بیش از۱۰ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال در هفته دولت در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح و یاکلنگ‌زنی شد.